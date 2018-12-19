Чего россияне ждут от губернаторов: обсуждение итогов голосования в регионах

Россияне ждут от губернаторов прежде всего повышения уровня жизни. К такому выводу пришли участники круглого стола, посвященного итогам единого дня голосования. Встречу организовал Экспертный институт социальных исследований совместно с газетой "Взгляд".

"Если посмотреть всю кампанию единого дня голосования, посмотреть, как позиционировали себя выигравшие главы, тех, кого назначил Путин временно исполняющими обязанности, и тех, кого потом активно поддержали граждане... Это конкретные дела, конкретные достижения, конкретные вопросы качества жизни конкретного человека, — говорит Анна Фёдорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии. — Это новые подходы, внедрение различных механизмов открытости: от взаимодействия в сетях до хождения по улицам на работу с отказом от кортежей и так далее. Это такая определенная близость и снижение дистанции".