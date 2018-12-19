Дортмундская "Боруссия" потерпела первое поражение в чемпионате Германии

В Германии стартовал 16-й тур национального чемпионата. Дортмундская "Боруссия" потерпела первое поражение в турнире, уступив "Фортуне" из Дюссельдорфа со счетом 1:2.

В составе победителей мячи забили Доди Лукебакио (22-я минута) и Жан Циммер (56-я). У проигравших отличился Пако Алькасер (81-я).

"Боруссия" с 39 очками продолжает лидировать в чемпионате. До встречи с "Фортуной" дортмундцы 12 раз победили и трижды сыграли вничью. "Фортуна" с 15 баллами поднялась на 15-е место в таблице.