В России скончался актер Олег Мартьянов

Заслуженный артист России Олег Мартьянов скончался во вторник на 67-м году жизни. За свою карьеру он сыграл около несколько десятков театральных и кинематографических ролей.

Мартьянов родился 18 марта 1952 года. Свою жизнь и работу он связал с Малым театром, куда он пришел в 1973 году, сообщает РИА Новости.

Олег Мартьянов участвовал в более чем 70 постановках. Самыми известными его работами являются фильмы "Голубка", "А вы любили когда-нибудь?", "Черная акула" и в фильмах-спектаклях Малого театра.