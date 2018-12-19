В России в рамках нацпроекта "Наука" нужно подготовить 35 тысяч исследователей

Около 35 тысяч исследователей необходимо подготовить в России за пять лет в рамках национального проекта "Наука". Об этом заявил во Владивостоке министр науки и высшего образования Михаил Котюков. Задача привлечь бизнес в фундаментальные исследования не ставится.

Выступая на стратегической сессии "Национальный проект "Наука": инструменты, механизмы, реализация", он сказал, что стране нужно за пять лет подготовить 35 тысяч ученых. Сам национальный проект, по его словам, носит амбициозный характер, передает РИА Новости.

Он добавил, что со следующего года будет обновляться лабораторное оборудование; конечная задача – это воссоздание структуры университетов. Их программы должны быть основаны на практике и учитывать, как развивается индустрия и меняются целые отрасли.

По словам министра, в ближайшие годы нужно удвоить и количество иностранных студентов в России, причем таким образом, чтобы после обучения они оставались работать в нашей стране.

При этом задача привлекать бизнес в сферу фундаментальных научных исследований не стоит. Бизнес, отметил Котюков, придет туда, где есть выход на результат и где может появиться интеллектуальная собственность.

По официальным данным, в этом году в стране 645 тысяч выпускников. При этом количество бесплатных мест в вузах выросло до 369 тысяч, то есть поступить "на бюджет" могут более половины вчерашних школьников.