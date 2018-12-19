28-летний футболист из Индии выдавал себя за 16-летнего

Футболист из Индии Гурав Мухи был дисквалифицирован на шесть месяц за то, что скрывал свой реальный возраст. Игрок утверждал, что ему 16 лет, хотя на самом деле он оказался на 12 лет старше.

В октябре этого года нападающий "Джамшедпура" стал самым молодым автором гола в истории индийской Суперлиги. Однако позже возникли подозрения в достоверности сведений о возрасте Мухи из-за внешнего вида. Сообщает Чемпионат.com. В итоге правда вскрылась, нападающий признался в обмане, был отстранен от тренировок с юношеской сборной Индии и дисквалифицирован Федерацией футбола Индии.