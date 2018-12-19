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19 декабря 201805:20

Япония заявила протест из-за строительства на Курилах общежитий для военных

Сергей Красноухов/ТАСС

Правительство Японии выразило протест России в связи со строительством жилья для военнослужащих на южных Курильских островах.

По данным пресс-службы Восточного военного округа, общежития на Итурупе и Кунашире будут заселены до конца 2018 года. Еще два аналогичных здания были сданы в эксплуатацию в прошлом году. Еще три — два на Итурупе и одно на Кунашире — предполагается построить и заселить в 2019 году, сообщает ТАСС.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является принадлежность южных Курильских островов.

После окончания Второй мировой войны все южные Курилы были включены в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира и островов Малой Курильской гряды, в которую входят Шикотан, Полонского, Танфильева, Анучина, Юрий и Зеленый. Итого как минимум восемь островов, не считая отдельно стоящие скальные островки (острова Дёмина, Сигнальный, Рифовый, Сторожевой и др.).

Кстати, миф о "четырех островах", по мнению специалистов, России навязан японцами, которые объединили все острова и островки Малой Курильской гряды, за исключением Шикотана, как бы в один остров — Хабомаи.

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