Госдеп США одобрил продажу Турции систем ПРО Patriot

Госдепартамент США одобрил возможную сделку с Турцией по продаже систем противоракетной обороны Patriot на общую сумму 3,5 миллиарда долларов.

Турция запрашивала разрешение на закупку четырех комплектов c 20 пусковыми установками и 80 ракетами-перехватчиками​​​, включая сопутствующее оборудование и радарные системы, передает "Интерфакс".

Ранее Турция дважды отклоняла предложение по Patriot, первый раз — в пользу китайских комплексов, а второй — в пользу С-400. Вашингтон в свою очередь предупреждал Анкару, что в случае приобретения российских комплексов откажет ей в продаже истребителей F-35.

Кредитное соглашение по поставкам российских ЗРК С-400 Турции (четыре дивизиона на сумму 2,5 миллиарда долларов) было подписано в Анкаре в декабре 2017 года. Часть этой сделки Турция оплатит сама, другую часть – за счет оборонного кредита, предоставленного Россией.

В ноябре 2018 года глава министерства иностранных дел этой страны заявил, что покупка российских комплексов решенное дело и сделка не может быть отменена.