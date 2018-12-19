Банки не смогут размещать на улице табло с курсом валют

Банки больше не смогут размещать табло с курсами валют на улице. Соответствующий закон подписал накануне Владимир Путин.

Теперь информацию о том, за сколько купить или продать иностранные деньги, можно будет посмотреть только внутри здания, а также с помощью мобильных приложений или на сайте банков.

Как сообщили в Центробанке, это нововведение направлено на борьбу с незаконными точками обмена валюты, которые часто устанавливают таблички снаружи, маскируясь под операционные кассы банков, передает телеканал "Россия 24".