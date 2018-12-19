В последнее заседание депутаты рассмотрят 38 законопроектов

Депутаты сегодня проведут последнее заседание Госдумы в этом году. Откроется оно выступлением спикера Вячеслава Володина. Он подведет итоги работы осенней сессии нижней палаты российского парламента.

Также свои доклады с трибуны презентуют руководители фракций. По предварительной информации, сегодняшнее заседание посетит премьер-министр Дмитрий Медведев и вручит правительственные награды.

Несмотря на то, что это последний день работы депутатов перед каникулами, сегодня на повестке 38 законопроектов, в том числе о внесении изменений в Уголовный и Бюджетный кодексы.