На Камчатке из-за циклона отменены занятия в школах

Из-за снежного циклона в школах Петропавловска-Камчатского отменены занятия для учеников начальных классов. В городе идет активная уборка снега, основные магистрали уже расчищены, налажено движение транспорта.

Мощный тихоокеанский циклон обрушился на полуостров во вторник. Сегодня в центральных и северных районах Камчатки по-прежнему сильный снег, метель, порывистый ветер.

Дорога между поселениями Усть-Камчатск и Крутоберегово закрыта для всех видов транспорта.

Объявлено штормовое предупреждение. В горах возможен сход лавин, передает телеканал "Россия 24".