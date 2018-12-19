В Башкирии выясняют природу зловредного дыма, возникшего на садовом участке

Причину возникновения клубов дыма на одном из садовых участков выясняют в Башкирии. Несколько месяцев он валит из-под земли. Природу возникновения этого явления никто из специалистов объяснить не может.

Среди основных версий — торфяной пожар либо возгорание мусора, его долгое время складировали в этом районе.

Пожарные заливали место водой, но безрезультатно. Роспотребнадзор взял пробу воздуха; все оказалось в норме. Экологи проводят исследование почвы. Тем временем жители жалуются на плохое самочувствие, передает "Россия 24".