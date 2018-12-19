НХЛ. Наместников и Дадонов набрали по три очка и помогли своим клубам победить

В Национальной хоккейной лиге проходит очередной игровой день регулярного чемпионата. "Нью-Йорк Рейнджерс" дома обыграл "Анахайм Дакс" со счетом 3:1.

В составе победителей во всех трех шайбах поучаствовал российский нападающий Владислав Наместников, который отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. Вратарь команды Александр Георгиев сделал 14 сэйвов. По итогам встречи Наместников был признан второй звездой матча, Георгиев — третьей.

В еще одном матче дня "Флорида Пэнтерз" в гостях обыграла "Баффало Сэйбрз" со счетом 5:2. Нападающий "Пантерз" Евгений Дадонов забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу. При этом один из голов Дадонов забил, реализовав буллит, который сам же заработал. А еще одну шайбу форвард отправил в пустые ворота. В итоге Дадонова признали первой звездой матча.

Результаты других встреч игрового дня: "Нью-Джерси Девилз" — "Торонто Мэйпл Лифс" — 2:7; "Филадельфия Флайерз" — "Детройт Ред Уингз" — 3:2.