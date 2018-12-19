Дипломаты посетили россиянина Виктора Бута, сидящего в американской тюрьме

Власти США затягивают оформление виз супруге и дочери россиянина Виктора Бута, об этом сообщили дипломаты на официальной странице в Facebook.

Накануне они посетили россиянина, который отбывает 25-летний тюремный срок в Иллинойсе. По словам сотрудников посольства, он стойко переносит заключение.

Виктора Бута задержали в 2008 году в Таиланде, через два года экстрадировали в США. В 2012 его признали виновным в незаконном обороте оружия — все эти обвинения Бут отрицает. В нашем МИД дело Виктора Бута считают сфальсифицированным., передает телеканал "Россия 242.