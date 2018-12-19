Школа парламентаризма: на стажировку отправятся более тысячи студентов

Более тысячи российских студентов пройдут стажировку в органах государственной власти. Итоги осеннего сезона проекта "Школа парламентаризма" подвели накануне в Москве. Проект реализует "Молодая гвардия Единой России".

Лучших из лучших выбирали среди 30 тысяч студентов — это рекорд для проекта. Стажёры отправятся в городские думы, региональные парламенты и правительства, а также в исполкомы партии в субъектах Федерации.

42 победителя сезона станут помощниками депутатов Госдумы, еще 50 лучших выпускников в нижней палате парламента пройдут практику, сообщает телеканал "Россия 24".