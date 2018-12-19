Кемеровские коммунальщики получили выговор за подкрашенную снежную горку

Начальник коммунальщиков, которые сделали белую горку в Кемеровской области, получил выговор от главы города. Накануне в сети появилось видео, на котором снято, как на руках жительницы после прикосновения к горке остается белая водоэмульсионная краска.

По словам автора видео, так пытались замаскировать черный грязный снег, из которого и возвели горку, которая, кстати, находится в детском городке в центре населенного пункта.

В администрации отметили, что и раньше красили ледяные горки в разные цвета. Почему в этом году была использована именно белая краска, ответить они так и не смогли, сообщает телеканал "Россия 24".