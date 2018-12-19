Владимир Тарасенко прервал семиматчевую серию без набранных очков в НХЛ

В Национальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. "Сент-Луис Блюз" на выезде одержал победу над "Эдмонтон Ойлерз" со счетом 4:1.

В составе победителей одну из шайб забросил Владимир Тарасенко, которому удалось прервать семиматчевую серию без голов и набранных очков. Всего в этом сезоне на его счету 21 (10+11) баллов.

В еще одном матче игрового дня Александр Радулов сделал результативную передачу и помог "Далласу" переиграть "Калгари" со счетом 2:0.

Результаты других встреч игрового дня: "Миннесота Уайлд" – "Сан-Хосе Шаркс" – 0:4, "Чикаго Блэкхокс" – "Нэшвилл Предаторз" – 2:1, "Аризона Койотиз" – "Нью-Йорк Айлендерс" – 1:3.