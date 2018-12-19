Тренер ЦСКА Итудис: "Фенербахче" действовал лучше нас в решающие моменты

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал игру 13-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги с турецким "Фенербахче". По мнению греческого специалиста, в решающие моменты встречи соперник сыграл лучше армейцев.

"В четвертой четверти повели с разницей в семь очков, но не смогли создать больший задел. Результат мог быть иным, но "Фенербахче" был лучше в решающие мгновения и заслуживает поздравлений", – приводит слова Итудиса официальный сайт клуба.

Напомним, что ЦСКА в гостях уступил "Ференрбахче" со счетом 75:79. Армейцы делят третье место в турнирной таблице Евролиги с мадридским "Реалом".