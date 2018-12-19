Все больше россиян тоскуют по СССР

Две трети россиян тоскуют о распаде Советского Союза. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

Как сообщает "Интерфакс", 66 процентам опрошенных жаль, что СССР давно нет. Причем число таких людей по сравнению с прошлым годом выросло на 12 процентов. Больше всего люди жалеют о разрушении единой экономической системы (52 процента респондентов), а также о потере чувства принадлежности к великой державе (36 процентов).

При этом каждый четвертый россиянин не скучает по советскому времени. Но число таких людей с каждым годом уменьшается: в 2015 году о распаде Советского Союза совершенно не жалели 37 процентов россиян, в 2016 — уже 28, в 2017-м — 26.

Также выросло 60 процентов россиян считают, что распада страны в 1991 году можно было избежать. В прошлом году таких было на 8 процентов меньше. В свою очередь 27% респондентов считают, что распад СССР был неизбежен.

В 2005 году президент России Владимир Путин заявил, что распад Советского Союза была не только крупнейшей геополитической катастрофой прошлого века, но настоящей драмой для миллионов людей.