НХЛ. Гол и передача Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Ванкувер"

Игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги продолжился матчем в Ванкувере между местными "Кэнакс" и "Тампой-Бэй Лайтнинг". Гости оказались сильнее хозяев льда, победив соперника со счетом 5:2. Одну из шайб в составе "молний" забросил российский форвард Никита Кучеров.

Она стала для него 15-й в сезоне. Также Кучеров записал на свой счет результативную передачу. В его активе стало 50 очков в текущем чемпионате, и он вышел на третье место в списке бомбардиров.

Российский вратарь "молний" Андрей Василевский отразил 36 из 38 бросков по своим воротам. Форвард "Ванкувера" Николай Голдобин результативными действиями не отметился.

"Тампа" продолжает уверенно лидировать в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 55 очков после 35 матчей. "Ванкувер" занимает 11-е место в Восточной конференции (36 баллов, 37 игр).