НХЛ. Гол и передача Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Ванкувер"
Игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги продолжился матчем в Ванкувере между местными "Кэнакс" и "Тампой-Бэй Лайтнинг". Гости оказались сильнее хозяев льда, победив соперника со счетом 5:2. Одну из шайб в составе "молний" забросил российский форвард Никита Кучеров.
Она стала для него 15-й в сезоне. Также Кучеров записал на свой счет результативную передачу. В его активе стало 50 очков в текущем чемпионате, и он вышел на третье место в списке бомбардиров.
C L E A N. 🔥#TBLvsVAN | #GoBolts pic.twitter.com/k7jzkjWivu— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) 19 декабря 2018 г.
Российский вратарь "молний" Андрей Василевский отразил 36 из 38 бросков по своим воротам. Форвард "Ванкувера" Николай Голдобин результативными действиями не отметился.
"Тампа" продолжает уверенно лидировать в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 55 очков после 35 матчей. "Ванкувер" занимает 11-е место в Восточной конференции (36 баллов, 37 игр).
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