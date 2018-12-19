Телепортация Маска: под Лос-Анджелесом открыт скоростной тоннель

Илон Маск отрыл скоростной транспортный тоннель под Лос-Анджелесом. За рулем автомобиля Tesla был сам изобретатель.

На своей странице в Twitter миллиардер написал, что в тоннеле можно проехать со скоростью 150 миль в час (это более 240 километров в час).

"На такой скорости кажется, что телепортируешься по городу", — отметил Маск.

Скоростной тоннель протяженностью 3,2 километра построила компания The Boring Company ("Бурильная компания"), которая принадлежит Маску. Как сообщает "Россия 24", пока что открыли трехкилометровый участок, который проходит под южным пригородом Лос-Анджелеса Хоторном. Начинается тоннель у штаб-квартиры фирмы Маска SpaceX на Рокет роуд, затем поворачивает на 120-ю улицу, проходит под ней на запад и заканчивается у офиса The Boring Company.

Конкретно этот тоннель вырыли исключительно для испытания транспортной системы, которую придумал изобретатель. Перемещаться по тоннелю будут платформы на электротяге, а в последующем и электромобили Tesla, которые предполагается оснастить выдвижными боковыми колесами. Потом предприниматель планирует провести аналогичные дороги под всем городом, ездить по ним можно будет либо на беспилотном автобусе, либо на личном транспорте.

В августе миллиардер объявил о планах прокладки в Лос-Анджелесе тоннеля протяженностью около 5 километров между уже действующей станцией метро и стадионом Dodger, напоминает ТАСС.