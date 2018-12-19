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19 декабря 201809:54

"Лос-Анджелес" без Ковальчука победил дома "Виннипег" в матче НХЛ

Twitter / LA Kings

Матчем между "Лос-Анджелес Кингз" и "Виннипег Джетс" завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Короли" на своем льду победили гостей со счетом 4:1. Дубль в составе победителей оформил Остин Вагнер.

Еще по шайбе за "Лос-Анджелес" забросили Алекс Айафалло и Нейт Томпсон. У проигравших отличился Мэтью Перро. Российский форвард "Кингз" Илья Ковальчук не принимал участия в матче из-за травмы.

Отметим, что "Лос-Анджелес" прервал серию поражений из четырех игр. Тем не менее клуб продолжает оставаться на последнем месте Западной конференции, набрав 27 очков после 35 встреч.

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