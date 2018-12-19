"С днем рождения!" вместо "С Новым годом!": 1 января на Украине отпразднуют юбилей Бандеры

1 января Украина всей страной отметит новый национальный праздник — 110 лет со дня рождения Степана Бандеры, лидера экстремистской Организации украинских националистов (запрещена в РФ). Соответствующее постановление о национальных памятных датах и юбилеях в 2019 году приняла Верховная рада. Как указывается в документе, "Бандера был выдающимся деятелем и теоретиком украинского национально-освободительного движения".

Торжественные мероприятия будут проходить повсеместно: Национальный банк Украины выпустит памятные монеты, а "Укрпочта" напечатает марки и конверты. В Министерство образования Украины поступила директива провести воспитательные уроки в школах и ВУЗах, а Минкульт уже подготовил тематические выставки, сообщает телеканал "Россия 24".

В годы войны бандеровцы тесно сотрудничали с нацистами, участвовали в массовом уничтожении мирного населения. На совести членов ОУН и ее боевого крыла — Украинской повстанческой армии (запрещена в России) — множество преступлений. В частности, нападение в 1943 году на множество польских населенных пунктов, в результате чего погибли около 100 тысяч человек, главным образом женщины, дети и старики.