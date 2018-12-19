Форвард "Флориды" Дадонов признан второй звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига назвала трех лучших игроков прошедшего дня регулярного чемпионата. Российский нападающий "Флорида Пантерз" Евгений Дадонов был признан второй звездой. В матче с "Баффало Сэйбрз" россиянин оформил дубль и отдал одну результативную передачу.

Первой звездой дня стал вратарь "Филадельфия Флайерз" Картер Харт. В победной игре с "Детройт Ред Уингз" канадский голкипер сделал 20 сейвов.

Тройку лучших замкнул вратарь "Сан-Хосе Шаркс" Мартин Джонс, не пропустивший ни одной шайбы в игре с "Миннесотой".