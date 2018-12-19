Роструд: последняя рабочая неделя года будет шестидневной

Рабочая неделя россиян станет шестидневной. Но это только на последней неделе 2019 года. Начнется она в понедельник 24 декабря, а закончится в субботу 29 декабря. Длинная неделя, пояснил замглавы Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец, выбрана для того, чтобы не прерывать длинные новогодние каникулы.

Выходной день с 29 декабря перенесен на понедельник – 31 декабря, отмечает "Интерфакс". Поэтому новогодние каникулы начнутся в воскресенье 30 декабря 2018 года, а закончатся уже в следующем 2019 году – 8 января, во вторник, подчеркнули в Роструде.

После праздников россияне выйдут на работу со среды – 9 января. И первая рабочая неделя года будет короткой и не слишком напряженной – со среды по пятницу, 11 января.

Еще одна приятная предпраздничная новость. Нерабочие дни 5 и 6 января, которые пришлись в 2019 году на субботу и воскресенье, добавят к празднованию Первомая. Таким образом, нерабочими днями в 2019 году будут четверг и пятница – 2 и 3 мая.