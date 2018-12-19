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19 декабря 201811:13

Ночью юго-восток Москвы опять вдыхал двойной сероводород

Почуев Михаил/ТАСС

Весь юго-восток Москвы ночью 19 декабря вдыхал воздух с запахом сероводорода. Предельно допустимая концентрация установлена на уровне, когда человек начинает ощущать запах сероводорода. Но ночью зафиксировано двойное превышение ПДК.

Автоматическая станция "Мосэкомониторинга" зафиксировала в Новокосине превышение сероводорода в 2,5 ПДК, сообщает ТАСС. Спустя 6 часов концентрация сероводорода пришла в норму. Предыдущее превышение предельных показателей по сероводороду фиксировалось в Москве 17 декабря.

Превышение ПДК даже в 18 раз безвредно для здоровья человека, но создает людям дискомфорт. Плохому рассеиванию выбросов вредных веществ в атмосферу способствует и погода — безветрие. Сервис Яндекс-Погода в Москве фиксирует в российской столице слабый восточный ветер со скоростью всего 1 метр в секунду.

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