Ночью юго-восток Москвы опять вдыхал двойной сероводород

Весь юго-восток Москвы ночью 19 декабря вдыхал воздух с запахом сероводорода. Предельно допустимая концентрация установлена на уровне, когда человек начинает ощущать запах сероводорода. Но ночью зафиксировано двойное превышение ПДК.

Автоматическая станция "Мосэкомониторинга" зафиксировала в Новокосине превышение сероводорода в 2,5 ПДК, сообщает ТАСС. Спустя 6 часов концентрация сероводорода пришла в норму. Предыдущее превышение предельных показателей по сероводороду фиксировалось в Москве 17 декабря.

Превышение ПДК даже в 18 раз безвредно для здоровья человека, но создает людям дискомфорт. Плохому рассеиванию выбросов вредных веществ в атмосферу способствует и погода — безветрие. Сервис Яндекс-Погода в Москве фиксирует в российской столице слабый восточный ветер со скоростью всего 1 метр в секунду.