Дума декриминализировала репосты

Государственная дума приняла в третьем, окончательном, чтении пакет законов о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ об экстремизме.

Пакет проектов, частично декриминализирующий 282 статью Уголовного кодекса РФ об экстремизме​​​, был внесен в Думу президентом Владимиром Путиным. Изменения направлены на гуманизацию уголовного законодательства. В пояснительной записке отмечается, что анализ правоприменительной практики показывает, что "не во всех случаях привлечение к уголовной ответственности (по статье 282) является обоснованным".

Теперь нельзя будет возбуждать уголовные дела в отношении людей, которые впервые преступили закон, при условии, что их деяние "не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства". Уголовная ответственность будет наступать, если нарушение совершено более одного раза в течение года, передает ТАСС.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что это решение позволит исключить случаи чрезмерно сурового наказания "за разовую неосторожную публикацию или перепост", а с другой стороны — сохранит ответственность за проявления экстремизма в Сети.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее говорил, что данный законопроект призван "исправить проявления маразма".