Спецназ ФСБ ликвидировал террористов ИГ на Ставрополье

В Ставропольском крае сотрудники ФСБ РФ провели спецоперацию по пресечению деятельности членов террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России).

При попытке задержания боевики открыли огонь, но были успешно ликвидированы, пострадавших среди правоохранителей нет.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на теракт организованной группой", "Участие в деятельности террористической организации", "Незаконный оборот оружия и боеприпасов" УК РФ. Розыскные мероприятия продолжаются, сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ.