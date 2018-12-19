Четыре мумии и костяная нога: в морге столичного онкоцентра обнаружились страшные тайны

В Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина нашли четыре мумии и склелетированную ногу.

Как сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова, страшные находки были сделаны вечером 17 декабря во время инвентаризации. В холодильной камере сотрудники обнаружили три деревянных ящика, в которых лежали трупы. По предварительным данным, эти люди скончались более 10 лет назад, вскрытие проведено не было.

По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. Следователи уже изъяли медицинские и иные документы, опросили сотрудников больницы. Идет расследование инцидента и на "профессиональном" уровне — столичный Росздравнадзор также проверяет центр Блохина.

Между тем в самом онкоцентре информацию о найденных телах сначала опровергли.

"На утренних врачебных конференциях эта тема не поднималась. Я не знаю, откуда появилась такая информация", — рассказали телеканалу "Звезда" в пресс-службе больницы. Также собеседница канала не стала комментировать информацию о проверке, которую проводят сотрудники правоохранительных органов.

Позже появилась информация, что неопознанные тела все же передали правоохранителям. "В связи с длительной невостребованностью родственниками", как подчеркивает пресс-служба центра Блохина.

В прошлом году в онкоцентре проходила прокурорская проверка. По ее итогам Генпрокуратура внесла в Министерство здравоохранения представление. В нем сообщалось, что в больнице требовали с пациентов деньги ​за услуги, которые по закону оказываются бесплатно. Число пострадавших составило более 2 тысяч человек.

В декабре Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту незаконного взимания денег с пациентов онкологического центра. Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, уголовное дело возбуждено по статье "Злоупотребление должностными полномочиями".

Недавно в онкоцентре имени Блохина сменилось руководство. Его директором стал главный внештатный онколог Минздрава России, член-корреспондент РАН, профессор Иван Стилиди. Ранее директором центра был Михаил Давыдов.