Мошенники заработали на вредоносных СМС-сообщениях 18 миллионов
Полицейские задержали в Москве, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле семерых мошенников, которые похитили с банковских карт россиян 18 миллионов рублей.
Злоумышленники рассылали людям на мобильные телефоны СМС-сообщения с вредоносными программами. Когда адресаты активировали их, данные банковских карт автоматически отправлялись участникам преступной группы. Затем мошенники с легкостью похищали с карт деньги.
В ходе обысков у подозреваемых было изъято более 1,5 тысячи сим-карт, флэш-карты, модемы и банковские карты, а также компьютеры и деньги. Лидер группировки отправлен под арест, остальные члены банды оставлены под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк. Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество".
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