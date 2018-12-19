Глава РПЛ Прядкин стал исполняющим обязанности президента РФС

На заседании исполкома Российского футбольного союза, которое проходит в Доме футбола в Москве, приняли решение назначить главу РПЛ Сергея Прядкина исполняющим обязанности президента РФС. Это стало известно после ухода со своего поста Виталия Мутко.

Прядкин будет возглавлять Российский футбольный союз до 22 февраля 2019 года, когда состоится внеочередная выборная конференция. На ней и определится новый президент организации.

Пост исполняющего обязанности президента РФС до Конференции РФС будет занимать Сергей Прядкин pic.twitter.com/dkkQRnOmec — РФС (@official_rfs) 19 декабря 2018 г.

Напомним, что ранее исполняющим обязанности президента РФС был назначен Александр Алаев.