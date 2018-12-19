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19 декабря 201813:35

В России запрещен порошковый спирт

EPA

В среду депутаты Госдумы в третьем, окончательном, чтении приняли закон, запрещающий производство и оборот порошкового спирта, передает "Интерфакс".

Таким образом, новый закон запрещает производство и (или) оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции.

Нововведение касается пищевой или непищевой продукции в виде сухого вещества, предназначенного для получения жидкого продукта, содержащего в своем составе этиловый спирт более 0,5% объема готовой продукции.

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