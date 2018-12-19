Начинающий водитель сбил двух школьников на переходе в Югре

Нетерпеливый водитель, только недавно получивший права, сбил двух школьников на пешеходном переходе в поселке Федоровский в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили в региональном управлении МВД. Наезд попал в объектив камеры наблюдения.

Злополучный инцидент произошел около 16 часов в минувшую субботу, 15 декабря, на перекрестке возле школы №2. Восемнадцатилетний водитель "Лады" так торопился обогнать вставшие перед светофором машины, что выехал на встречную полосу и набрал приличную скорость. Перебегавших проезжую часть 12-летних друзей он даже не заметил, начав тормозить только после удара.

После столкновения машина проехала еще не менее 10 метров, а вместе с ней и школьники. Одного из них после осмотра отпустили домой, второй остался в больнице — у него сотрясение мозга и сломана левая нога.

В отношении нарушителя ведется административное расследование, но полицейские предупредили, что ему может грозить уголовная ответственность, если будет установлено, что причинен тяжкий вред здоровью подростков.