Российский космонавт получил ключ от МКС

В невесомости состоялась церемония смена командира МКС — главным на станции стал российский космонавт.

Как передает "Интерфакс", немецкий астронавт Александр Герст, который покинет орбитальный корабль 20 декабря, передал коллеге из России Олегу Кононенко символический ключ командира. Обитателям МКС предстоит уложить возвращаемые на Землю грузы в спускаемый аппарат "Союза МС09". Помимо этого экипаж не оставляет тренировок и проверок основных систем станции.

57-й экипаж МКС вернется домой 20 декабря. Спускаемый аппарат отстыкуется от станции в 04:40 по московскому времени. Ожидается, что приземление в казахстанской степи состоится в 08:04.