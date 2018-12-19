Водитель троллейбуса насмерть сбил пенсионерку в день своего юбилея

В Чебоксарах 66-летняя женщина перебегала дорогу в неположенном месте и была сбита троллейбусом.

Инцидент произошел вчера, 18 декабря, неподалеку от остановки "Дом торговли". От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия.

По словам водителя, он не успел среагировать на неожиданно появившегося пешехода. В момент совершения аварии, как показала проверка, мужчина, сидевший за рулем троллейбуса, был трезв. В этот день ему исполнилось 50 лет.