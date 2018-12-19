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Помогите детям. Русфонд 1 час назад
Аишу Незаметдинову спасет операция на сердце
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Сегодня мы рассказываем о шестимесячной Аише Незаметдиновой из Москвы.
У девочки тяжелый врожденный порок сердца. Состояние Аиши стремительно ухудшается, малышка слабеет, от малейшего напряжения синеет, покрывается испариной и тяжело дышит. Врачи отмечают у Аиши признаки сердечной недостаточности. Спасти девочку может только срочная операция на сердце. Но госквоты на этот год в больнице закончились, а у мамы Аиши нет возможности оплатить дорогую операцию.
Из письма Лилии Незаметдиновой, мамы Аиши:
"Аиша – моя единственная и долгожданная дочка. Несколько лет назад я перенесла операцию, связанную с онкологическим заболеванием, и врачи говорили, что у меня никогда не будет детей. Но случилось чудо – Аиша. Во время беременности все обследования показывали, что ребенок здоров. Но через неделю после рождения у дочки началось воспаление легких. Аишу сразу осмотрели врачи, услышали шумы в сердце и заподозрили врожденный порок. В тот же день Аишу поместили в московскую Детскую городскую клиническую больницу (ДГКБ) №13 имени Н.Ф. Филатова. Диагноз подтвердился: врожденный порок сердца, открытый атриовентрикулярный канал. Почти два месяца дочка провела в больнице. Кардиохирург предупредил, что понадобится операция, но Аиша тогда была слишком мала. Нас отправили домой – набирать вес. Дочь очень маленькая, но в остальном ни в чем не отстает от сверстников. Вовремя начала переворачиваться, уже садится. Правда, во время кормления она потеет, появляется одышка, синеет носогубной треугольник. В ноябре на очередном обследовании в Филатовской больнице кардиолог сказал, что Аише нужна срочная операция, уже есть признаки сердечной недостаточности. Но в больнице закончились госквоты на этот год, а у меня нет денег на срочную операцию – я одинокая мама, помочь некому. Прошу, спасите жизнь моей девочке!"
Для спасения Аиши Незаметдиновой не хватает 470 722 руб.
Заведующий отделением кардиохирургии ДГКБ №13 имени Н.Ф. Филатова Владимир Ильин (Москва): "У Аиши частично открытый атриовентрикулярный канал, недостаточность левого атриовентрикулярного клапана, расщепление его передней стенки, стеноз (сужение) легочной артерии. Возникает перегрузка левого и правого предсердий, а также повышается давление в левом предсердии и в легочной артерии, отмечается одышка, в том числе в состоянии покоя, признаки сердечной недостаточности. Девочке, учитывая тяжесть ее состояния, срочно требуется операция – радикальная коррекция порока".
Внимание!
Цена операции 491 000 руб.
20 278 руб. собрали читатели rusfond.ru.
Не хватает 470 722 руб.
Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 170 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ.
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