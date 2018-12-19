Аишу Незаметдинову спасет операция на сердце

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Сегодня мы рассказываем о шестимесячной Аише Незаметдиновой из Москвы.

У девочки тяжелый врожденный порок сердца. Состояние Аиши стремительно ухудшается, малышка слабеет, от малейшего напряжения синеет, покрывается испариной и тяжело дышит. Врачи отмечают у Аиши признаки сердечной недостаточности. Спасти девочку может только срочная операция на сердце. Но госквоты на этот год в больнице закончились, а у мамы Аиши нет возможности оплатить дорогую операцию.

Из письма Лилии Незаметдиновой, мамы Аиши:

"Аиша – моя единственная и долгожданная дочка. Несколько лет назад я перенесла операцию, связанную с онкологическим заболеванием, и врачи говорили, что у меня никогда не будет детей. Но случилось чудо – Аиша. Во время беременности все обследования показывали, что ребенок здоров. Но через неделю после рождения у дочки началось воспаление легких. Аишу сразу осмотрели врачи, услышали шумы в сердце и заподозрили врожденный порок. В тот же день Аишу поместили в московскую Детскую городскую клиническую больницу (ДГКБ) №13 имени Н.Ф. Филатова. Диагноз подтвердился: врожденный порок сердца, открытый атриовентрикулярный канал. Почти два месяца дочка провела в больнице. Кардиохирург предупредил, что понадобится операция, но Аиша тогда была слишком мала. Нас отправили домой – набирать вес. Дочь очень маленькая, но в остальном ни в чем не отстает от сверстников. Вовремя начала переворачиваться, уже садится. Правда, во время кормления она потеет, появляется одышка, синеет носогубной треугольник. В ноябре на очередном обследовании в Филатовской больнице кардиолог сказал, что Аише нужна срочная операция, уже есть признаки сердечной недостаточности. Но в больнице закончились госквоты на этот год, а у меня нет денег на срочную операцию – я одинокая мама, помочь некому. Прошу, спасите жизнь моей девочке!"

Для спасения Аиши Незаметдиновой не хватает 470 722 руб.

Заведующий отделением кардиохирургии ДГКБ №13 имени Н.Ф. Филатова Владимир Ильин (Москва): "У Аиши частично открытый атриовентрикулярный канал, недостаточность левого атриовентрикулярного клапана, расщепление его передней стенки, стеноз (сужение) легочной артерии. Возникает перегрузка левого и правого предсердий, а также повышается давление в левом предсердии и в легочной артерии, отмечается одышка, в том числе в состоянии покоя, признаки сердечной недостаточности. Девочке, учитывая тяжесть ее состояния, срочно требуется операция – радикальная коррекция порока".

Внимание!

Цена операции 491 000 руб.

20 278 руб. собрали читатели rusfond.ru.

Не хватает 470 722 руб.

ПОМОЧЬ АИШЕ

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