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Издевательства над животными 1 час назад
В Москве мужчина на глазах подростка зверски убил его собаку
Трагическая случайность или жестокая расправа? В Москве мужчина до смерти избил собаку на глазах у ребенка. Семья мальчика обратилась в полицию, однако в возбуждении уголовного дела им отказали. Почему?
- Он бил с особой жестокостью, видно, что у него эти движения были четкие и смертоносные.
Две недели назад на этом месте 12-летний Саша гулял со своими собаками — в семье их на тот момент было четверо. Для старого пса Дика, который уже плохо ходил и видел, прогулка оказалась последней: взрослый мужчина избил его до смерти.
- Моя собака подошла, его собака укусила мою. Повалил мою собаку ногой, дальше начал бить своей палкой.
Мальчик испугался, умолял оставить его собаку в покое, но хозяин китайской хохлатой не унимался.
"На глазах ребенка, который кричал так, что я слышала отсюда, из дома! Ребенок очень испугался, поднял собаку, пришел домой и очень плакал. Мы ему вызывали скорую помощь, он не мог остановиться", — рассказывает Маргарита Попова.
Через полчаса Дик скончался: обширное кровоизлияние, разрыв печени, повреждение позвоночника. Маргарита вызвала полицию. Сотрудники правоохранительных органов незнакомца нашли — им оказался местный житель, 51- летний Алексей Давыдов. Но возбуждать уголовное дело за жестокое обращение с животным на глазах у ребенка почему-то не стали.
"Вот если бы он меня ненавидел и хотел бы убить мою собаку, хотел бы лишить меня моей собственности, как бы собака является собственностью, это был бы злой умысел. А так — это была просто трагическая случайность", — говорит Маргарита Попова.
За эту случайность мужчина даже не извинился. Формально хозяева погибшей собаки вроде бы нарушили правила: Дик в тот день гулял без поводка, точнее, медленно плелся за другими собаками. Во дворе старого пса все знали и любили. Трагедию семьи Поповых местные собаководы восприняли как личную.
- Всплыли еще какие-то эпизоды, причем с участием этого персонажа. Что-то он кого-то битой бейсбольной ударил, на кого-то тоже так проявил агрессию.
- Эта собака — действительно провокатор.
Гулять с собаками по одному жители этих домов на проспекте Андропова теперь боятся. На местных интернет-форумах поднялась настоящая буря возмущения. Сам же Давыдов этих откликов уже не читает: просто закрыл на днях свой аккаунт.
Соседи говорят, что уже несколько дней никого не видели в квартире, где живет мужчина, нанесший смертельные травмы собаке. Возможно, пережидает шумиху, которая началась в соцсетях, в другом месте.
Искать справедливости Маргарита намерена в суде. Она надеется, что показания соседей и местных собаководов все-таки заставят полицию возбудить уголовное дело.
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