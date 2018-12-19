Спустя 8 лет Дума запретила контактные зоопарки и собачьи бои

Закон об ответственном обращении с животными принят Госдумой в третьем, окончательном чтении. Цель его принятия — защита животных, соблюдение принципов гуманности, обеспечение безопасности, прав и законных интересов граждан при обращении с животными.

Законопроект внесла в Госдуму группа депутатов пятого созыва еще осенью 2010 года, в марте 2011 года его приняли в первом чтении. О дальнейшей судьбе документа рассказал глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов ("Единая Россия").

По его словам, перед вторым чтением провели более ста совещаний, рассмотрели 300 поправок, поступивших от депутатов Госдумы из всех фракций, членов Совета Федерации и правительства страны. Закон, по словам Бурматова, был согласован с 28 ведомствами, так как он, хоть и посвящен животным, затрагивает огромное количество сфер жизни самих россиян.

В частности, по словам Бурматова, закон полностью запрещает "умерщвление животных под каким бы то ни было предлогом" — для них создаются специальные приюты. В частности, законодательно запрещается "безобразный отстрел животных на улицах, который сегодня захлестнул российские города и на котором "пилятся" огромные бюджетные деньги".

Также запрещаются бои с участием животных, избавление от животных без передачи их новому владельцу и помещения в приют, содержание животных в барах и ресторанах, пропаганда жестокого обращения с животными, передает "Интерфакс". Вводится однозначный запрет на содержание диких животных в квартирах и частных домах, домовладениях, на садовых участках и так далее, запрет контактных зоопарков в торговых центрах.

Отлов животных теперь должен сопровождаться видеофиксацией и размещением информации о животных, попавших в приюты. Помимо государственного надзора вводится и общественный контроль со стороны волонтеров и зоозащитников. Также владельцы собак, выгуливая их, должны будут убирать продукты жизнедеятельности своих питомцев.

В основу принятого Думой закона заложены принцип запрещения жестокого обращения с животными и принцип отношения к животным как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания. Принятия данного закона общество ждало восемь лет, напомнил Бурматов, а весь последний год возглавляемый им комитет работал над ним в приоритетном порядке.