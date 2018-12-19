Кокорин порекомендовал всем прочитать "Графа Монте-Кристо"

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин рассказал о книгах, которые читает, находясь в СИЗО. Футболист посоветовал россиянам роман Александра Дюма "Граф Монте-Кристо", поскольку там рассказывается о несправедливом заточении главного героя произведения.

Об этом сообщил RT член Общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев, встретившийся с футболистом в СИЗО. Также он рассказал, что, по словам Кокорина, каждый гражданин России должен прочитать "Уголовный кодекс".

Напомним, что 18 декабря Московский городской суд отклонил апелляции футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об изменении меры пресечения.