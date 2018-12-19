Въехавшему в подземный переход водителю автобуса дали четыре года колонии

К четырем годам в колонии общего режима приговорил Дорогомиловский суд Москвы Виктора Тихонова — водителя рейсового автобуса, под колесами которого в декабре 2017 года погибли четыре человека.

Зафиксированное камерой наблюдения ДТП произошло 25 декабря. На кадрах видно, как тронувшийся с места автобус въехал в многолюдный подземный переход у станции метро "Славянский бульвар". Жертвами аварии стали четыре человека, в том числе 13-летняя девочка, еще 10 человек пострадали.

Первоначально Тихонов заявил о технической неисправности ЛиАЗа, однако экспертиза опровергла его доводы. Позже он признался, что перепутал педали тормоза и газа, в результате машина разогналась до 23 километров в час и съехала в подземный переход.

На время расследования водитель, который после ДТП перенес микроинсульт, был помещен под домашний арест.

В среду суд признал Тихонова виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и гибель двух и более лиц, и приговорил его к четырем годам в колонии общего режима.