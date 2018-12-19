Два человека погибли при пожаре на мебельном складе в Альметьевске

Два человека погибли во время пожара на предприятии по производству мебели в Альметьевске, еще двое рабочих были госпитализированы с отравлением, сообщили в экстренных службах Татарстана. Очевидцы сняли на видео охваченное пламенем здание.

Огонь на принадлежащем торговому дому "Агат" складе вспыхнул около 11:30 в среду, 19 декабря, и быстро распространился по всему строению. Справиться с ним пожарным — к тушению было привлечено 88 человек — удалось только спустя час.

Во время разбора завалов были обнаружены тела двух рабочих, которые не успели покинуть помещение и задохнулись. Двух их коллег госпитализировали с отравлением продуктами горения.

О причинах пожара никакой информации не поступало. СКР начал доследственную проверку.