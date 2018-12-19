Александр Алаев: не прошедшие лицензирование клубы не смогут носить прежние названия

Генеральный директор Российского футбольного союза Александр Алаев сообщил, что на заседании исполкома организации, которое состоялось в Москве, были утверждены новые правила лицензирования клубов.

"Теперь клубы, не прошедшие лицензирование или банкроты, не смогут называться прежним именем, все сотрудники будут дисквалифицированы, а срок дисквалификации вырастит с двух лет до четырех", – приводит слова Алаева РИА Новости.

Напомним, что только за последние годы процедуру лицензирования не сумели пройти "Амкар", "Кубань", "Луч-Энергия", "Томь" и "Факел".