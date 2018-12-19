Кремль попросит губернатора Приморья решить вопрос об "арестованных" косатках и белухах

Кремль намерен обратиться к избранному губернатору Приморья Олегу Кожемяко с просьбой решить вопрос выловленных белух и косаток для перепродажи в китайские океанариумы.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что эта тема активно обсуждается и весьма беспокоит экологов и защитников животных, которые бьют тревогу по поводу молодых млекопитающих, которые содержатся в Находке в ненадлежащих условиях.

Песков подчеркнул, что, к сожалению, вылов белух в России не запрещен и никак законодательно не регулируется.

Ранее в Greenpeace России сообщили, что на Дальнем Востоке собираются незаконно продать в Китай 13 краснокнижных косаток. При этом по данным экологов, за последние пять лет туда вывезли из РФ 15 данных млекопитающих.

В Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, выдающей разрешения на вывоз за границу редких животных, заявили, что изучают проблему вместе с пограничной службой ФСБ. В природоохранной прокуратуре Владивостока рассказали о том, что проверка выявила нарушения со стороны и Росрыболовства и компаний, которые отловили животных, содержаний белух и косаток в Средней бухте.

Следственным комитетом России по региону было возбуждено уголовное дело по статье "незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов". Сотрудники СКР установили, что 11 косаток и 13 белух являются детенышами, а 90 белух не достигли возраста половой зрелости.

Суд запретил вывозить животных из бухты. Эксперты Совета по морским млекопитающим считают возможным выпустить косаток в районе их содержания, чтобы они воссоединились со своими семьями.