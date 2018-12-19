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19 декабря 201816:13

Не жизнь, а цирк: главный злодей Голливуда простился с Америкой

Самый лучший из плохих русских парней сделал успешную карьеру в Америке, а затем и на Родине. "Ну и рожа у тебя! Без работы точно не останешься — злодеи в Голливуде всегда нужны", — сказал об Игоре Жижикине Квентин Тарантино.

Но только со стороны его судьба похожа на американскую мечту. Но только в России у актера появилась возможность играть те роли, о которых он мечтал.

А начиналось все обычно. Семья Игоря Жижикина не имела никакого отношения к кино. Отец работал на высокой должности в Управлении почтовой связи СССР. Сын решил идти по стопам отца, поступать в Институт связи. А пока занимался спортом на стадионе ЦСКА. Во время службы в армии познакомился с цирковыми. Их рассказы о гастролях по СССР и за рубежом перевернули жизнь молодого солдатика-срочника.

Отец Алексея Жижикина был в ужасе: "Мой сын – клоун?"

Но именно он зародил в сыне мечты о забугорном глянце: выписывал дефицитный журнал "Америка" с манящими в глянцевую даль фотографиями.

За границу Жижикин попал. Но первой страной на его пути был Израиль. С этой страной у Советского Союза не было дипломатических отношений, но номер воздушных гимнастов с Жижикиным здесь встретили на ура. После представления зрители растаскивали артистов по домам: в каждом собиралось по сотне человек, которые требовали свежих рассказов и новостей о том, что происходит на бывшей Родине.

Но когда цирковая труппа объехала полмира и добралась до Соединенных Штатов, ее бросил продюсер. Просто сбежал со всеми деньгами. Это было в столице американского игорного бизнеса Лас-Вегасе. Игорь Жижикин решил вписаться в безумный звездный калейдоскоп этого города. Когда он провожал уезжавших коллег, у него в кармане было 20 долларов… Гимнаст спал в парке, подружился с местными клошарами, учил английский и в надежде на лучшее стучался во все двери. Но он не знал, что его виза дает право работать только в составе российской труппы, а законопослушные американцы просто не имели права его нанимать.

Зарабатывал уборкой по ночам. Денег хватало на хлеб и колбасу. Но только на них. Мылся так: залезал через заборы на виллы богатых американцев и нырял в их бассейны. Быстро выбирался через забор обратно, пока его не покусали собаки. На 50-градусной жаре одежда высыхала быстро.

А как-то на грани отчаяния забрел в казино и, спрятавшись под столом, смотрел на репетицию вечернего шоу. Охранники решили его вытурить. Игорь Жижикин попытался объяснить им, что работал в Московском цирке. На охрану это впечатления не произвело, но слова о Московском цирке услышал знавший о неприятном инциденте на гастролях русских циркачей продюсер шоу. Он поинтересовался у Жижикина, что он умеет делать.

- Все! – с готовностью ответил Игорь и тут же показал навыки силовой акробатики.

 

Охранники раскрыли рты. Оказалось, что в мюзикле "Самсон и Далила" открылась вакансия Самсона. Игорь Жижикин не верил своей удаче. И согласился подписать контракт на 850 долларов в неделю.

Только позже он узнал, что если бы так не спешил, а немного поторговался, то получил бы втрое больше.

Свою первую жену Бренду Игорь нашел тоже в казино. Она работала там официанткой. Девушка предложила расписаться, чтобы узаконить его пребывание в США, но быстро потеряла интерес к "семейной жизни", поняв, что у мужа – ни денег, ни работы, ни перспектив. Игорь ушел в свободное плавание.

Место Бренды заняла партнерша Жижикина по мюзиклу танцовщица Лиса. С ней Игорь даже хотел завести детей, но она неожиданно ушла из шоу и стала спускать его деньги в казино. В конце концов так она загуляла, что он не мог ее найти: разводиться пришлось заочно.

Прочно встав в Штатах на ноги Игорь Жижикин стал приглашать в США маму. А отец до триумфа сына так и не дожил. На могилу отца Жижикин пришел лишь лет через семь после смерти, когда первый раз приехал в Россию. Тогда он уже стал самым востребованным русским в Голливуде – снялся у Клина Иствуда, Стивена Спилберга, Тарантино и Джей Джей Абрамса. Сам Игорь об актерской стезе и не мечтал, но его Самсона увидел крупный продюсер, предложивший ему сыграть в детском фильме.

Но тут в Вегас приехал Cirque de Soleil. И Жижикин бросил мюзикл, пошел в труппу воздушным гимнастом. Впрочем, параллельно он все же учился на актера.

С третьей женой Наташей познакомился случайно. девушка приехала в Нью-Йорк в гости к общим знакомым, которые попросили Игоря показать ей Лас-Вегас. Наташа понравилась и маме. Актер стал обустраивать новый семейный быт: купил свой первый дом, который пришлось ремонтировать своими руками, построил еще один – для гостей, даже бассейн выкопал.

Девушка долго искала себя. И нашла. Сейчас стала замечательный стилист, но только муж у Наташи уже другой.

А теперь в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" вы узнаете, чем удивили Вегас на своей свадьбе Наташа и Игорь, и почему они все же расстались. Также вы узнаете, как Жижикин чуть не убил Клина Иствуда и чуть не погиб от руки Харрисона Форда. Вы узнаете, как актер получил роль у Спилберга и за что великий режиссер перед ним извинялся и почему первую роль в американском фильме нужно было сыграть плохо? Также Игорь Жижикин расскажет в каких отношениях он был с Кейт Бланшетт и Дженнифер Гарнер. Смотрите на сайте канала "Россия" выпуск "Судьбы человека" об актере Игоре Жижикине.

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