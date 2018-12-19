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19 декабря 201815:42

Виталий Мутко: футбол знает, куда двигаться

Егор Алеев/ТАСС

Вице-премьер РФ Виталий Мутко, покинувший 19 декабря пост президента Российского футбольного союза, заявил, что в целом он решил те задачи, которые стояли перед главой РФС. Сейчас же чиновник собирается посвятить себя государственной службе.

"Я удовлетворен результатами своей работы. А сейчас пришло время выбрать нового президента, наступил правильный период – конец года, сборная играет квалификацию. Я в свою очередь намерен посвятить свою деятельность государственной службе, национальной политике", – приводит слова Мутко ТАСС.

Также он поблагодарил всех, кто избирал его в свое время на пост президента РФС. "Спасибо болельщикам, которые искренне переживают за футбол, спасибо журналистам. Футбол знает, куда двигаться, и это самое главное", – добавил российский чиновник.

Напомним, что 19 декабря Виталий Мутко покинул пост президента Российского футбольного союза. Исполнять его обязанности в ближайшее время будет глава РПЛ Сергей Прядкин.

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