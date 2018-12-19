Дело группировки, обманом присвоившей десятки новых машин, дошло до суда

В Балашихе начинается суд над бандой аферистов, которая обманом присваивала дорогие автомобили. На скамье подсудимых 18 человек, в том числе бывшие сотрудники Госавтоинспекции и лизинговых компаний. Они разработали сложную схему, по которой машины оформляли на подставных лиц и вывозили за границу.

Эйфория переполняет автора видеоролика — точнее, авторов. Пока один, небрежно размахивая пачкой пятитысячных купюр, старается непринужденно произнести заранее подготовленный текст, второй снимает все на камеру и периодически подбрасывает в кадр новые порции банкнот.

- Пожалуйста, вот бабки!

Насладившись купанием в деньгах, молодой человек, чтобы произвести еще больший эффект на зрителя, переходит к демонстрации дорогих вещей. В этот момент любительская съемка начинает походить на видеописьмо другу.

- С айфонами ходим — пожалуйста! Сколько тебе надо на жизнь?

Наконец новоявленный хозяин жизни переходит к прямым наставлениям, как будто приоткрывая секрет своего ошеломительного успеха.

- Не надо дома сидеть целыми днями, сутками, телевизоры смотреть, в Интернете с биксами общаться. Надо работать! Реально, кто работает, тот зарабатывает!

На жизнь этот молодой человек и еще 30 идейных борцов за денежные знаки зарабатывали крупным мошенничеством. При помощи двух бывших сотрудников ГИБДД и четырех работников лизинговых компаний они по поддельным документам брали в аренду новые автомобили премиум-класса. Как только машины поступали в распоряжение несуществующих фирм, их еще раз переоформляли и уже затем перегоняли в соседние страны. Криминальный бизнес процветал два года.

"Расследование данного уголовного дела представляло особую сложность, так как обвиняемые применяли средства конспирации, имели подставные документы и фирмы", — говорит официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

В конце концов оперативникам все же удалось выйти на след преступников. После долгих часов наблюдения и отслеживания многочисленных контактов в руках следователей оказалось настоящее видеодоказательство — что называется, с именами, паролями и явками.

- Салман и капуста!

На кадрах оперативной съемки — та самая квартира, в которой снимался ролик с денежным дождем.

- Лежать! Убери! Лежать! Руки покажи!

Сегодня перед судом предстанут 18 участников банды. Остальные пока в розыске.