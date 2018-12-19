Новости Культура

Все видео этой рубрики
19 декабря 201816:33 Ольга Никольская

"Чтобы понять оперу, нужно движение души": Иван Кожинов о романсах Чайковского и классической попсе

фото: Олег Клейменов

В ближайший четверг, 20 декабря, в Тургеневской библиотеке на Чистых прудах (Бобров переулок, дом 6, строения 1-2) пройдет концерт "Чайковский и Рахманинов". Романсы на музыку этих великих композиторов исполнят лауреаты международных конкурсов Иван Кожинов и Галия Насретдинова. В эксклюзивном интервью Вестям.Ru Иван рассказал, почему опера уже давно перестала быть элитарным искусством, и где ее можно послушать вживую, помимо больших театров и статусных площадок.

- Практически у всех артистов есть райдер — набор требований к помещению, оборудованию, звуку. Что входит в твой? Важна вообще акустика, высота потолка для академических концертов?

- Важно, чтобы рояль, как минимум, был. Я, как принято говорить в артистической среде, "работаю вживую". Что касается всего остального — есть такая байка, как Святослав Рихтер впервые приехал на гастроли в Штаты. Там устроили жуткую шумиху по этому поводу. Когда он пришел на репетицию, за кулисами стояли 15 или 20 роялей: чтобы он выбрал любой, который понравится. Рихтер был в шоке: он привык, что у нас предлагали один или два (и то один из них не совсем настроенный). В итоге он выбрал какой-то, но потом признавался, что это выступление было ужасным. Видимо, был так поражен контрастом, что не мог сконцентрироваться. Так что какой там райдер? Зал, инструмент, публика – и действо начинается.

- А почему такое необычное место – библиотека?

- На всех консерваторий не хватает... Представь, сколько певцов только в Москве оканчивает музыкальные учреждения. И все они хотят петь. Ведь вокал – это сродни наркотику. И вот тут на помощь приходят музеи, библиотеки, художественные галереи и другие "площадки культуры", которые с удовольствием распахивают двери своих уютных зальчиков для "вольных художников".

- Да, но не снижаешь ли ты качество звучания, выступая на таких площадках?

- Да нет, просто на таких концертах ты оказываешься тет-а-тет со слушателями, они порой слушают тебя с расстояния вытянутой руки. И, поверь, солисты филармоний, театров, лауреаты конкурсов не гнушаются выступать в таких залах. Здесь от тебя требуется не только демонстрация силы и красоты голоса, но, конечно, в первую очередь, мастерство. В результате возникает особая камерная атмосфера, душевность.

- Хорошо, здесь можно петь романсы, песни… А если оперу? Что тогда?

- Тут можно ориентироваться на залы вместимостью от 200 слушателей. Сразу приходят на ум, например, ЦДКЖ, ЦДРИ, Галерея Шилова, залы в Царицине. Но тут артист должен рассчитывать свои силы. Не только творческие, но и, если хочешь, продюсерские. Ведь собрать зал в 200-300 человек сегодня в условиях огромной конкуренции под силу не всем.

- В больших залах ты пользуешься подзвучкой, микрофоном?

- Мне не интересно петь в микрофон.

- Это какая-то оперная принципиальная фишка?

- Конечно! Ну, а как?!

- То есть моветон оперу петь в микрофон? Даже Хворостовский ведь выступал с маленьким микрофончиком.

- Да нет. Это совсем разные форматы опять же. Конечно, когда выступление проходит на большущем стадионе, его физически невозможно озвучить, и прибегают к помощи микрофона. Наши камерные залы позволяют мне этого не делать. Я стараюсь петь всюду одинаково, в полную силу.

- А кто приходит на концерты, кто твоя публика?

- В Москве есть такая категория людей, которые любят классическую музыку, но не могут позволить себе или просто не хотят идти на дорогостоящий, по их меркам, концерт. А на подобные музыкальные вечера ходят с удовольствием. Это, можно сказать, наша целевая аудитория. И, слава Богу, что у них такая возможность есть.

- Ты выступал когда-нибудь перед очень богатыми?

- В кошелек не заглядывал. Но нередко статус человека можно понять по его реакции на выступление.

- Они кричали тебе из зала: "А, ну-ка, давай вот эту теперь!"?

- Бывают слушатели настолько сдержанные, что поначалу даже не аплодируют. И твоя задача "продраться" к ним, завести и раскачать. Обычные люди как раз, как правило, эмоциональны: могут покричать тебе "браво!", похлопать — не важно, в какой момент, закончилось уже произведение или нет... Такие моменты понимают не все.

- Бесит такое?

- Нет, просто понимаешь, что сейчас люди часто уже не задумываются о таких вещах, им просто "подавай романсик". Но мне приятно им и эти "романсики" нести. Не важно, сколько людей в зале при этом, и кто они. У того же Рихтера был случай, когда он в Сочи выступал перед тремя всего слушателями: посадил их прямо на сцене и играл им.

- Почему так получилось?

- Потому что в Сочи люди позагорать приезжают. Ну какой Рихтер в Сочи? А у него был гастрольный график по всей стране — городах, селах и курортах, в том числе.

- Может быть, оперное искусство требует отдельной подготовки, понимания? Оно вообще элитарное, как ты считаешь?

- Я считаю, что нет. В Советском Союзе оперное искусство было очень популярно: его пускали и в радиоэфире, и в театры на оперу с удовольствием ходили. Потом народ увлекся опереттой, потом — мюзиклами, а теперь вот песенками, шансоном. Все упростилось.

- Стало быть, людям опера сложна для восприятия? Многим же просто непонятны слова.

- Я так не думаю. Сейчас все исполнители занимаются дикцией, и, на мой взгляд, все очень понятно как раз. Я как-то выступал в филармонии Челябинска, куда пришли самые обычные, самые неподготовленные люди "послушать артиста из Москвы". Так после концерта эти люди подходили в слезах. Одна дама даже сказала: "Я как вжалась в кресло на первых нотах, так не могла отжаться до последнего". Вот она — сила искусства. Так что никакое оно не элитарное: оно спокойное, правильное. Просто очень сложно переключиться с современной электронной, ритмичной музыки на такую: тут должно быть некое движение души. А это происходит лет после 30. Поэтому у нас и публика постарше.

- В концерте 20 декабря прозвучат романсы на музыку Чайковского и Рахманинова и фрагменты из некоторых опер. Насколько сложны для восприятия, на твой взгляд, эти два композитора?

- Чайковский был любимым композитором Рахманинова, он ему даже подражал. Хотя они, в общем, не похожи. Конечно, например, заключительная сцена из оперы "Евгений Онегин" Чайковского, которая прозвучит в этом концерте, — это попса. Рахманинов более элитарный. Я бы сказал, что музыка Рахманинова — это модернизм по отношению к музыке Чайковского.

- Программу концерта вы утверждаете с кем-то?

- Нет. Это же не "Москонцерт".

- Скажи, любой ли может научиться петь?

- Тут первое и главное – желание. Интерес и желание. В нашем случае должно быть и то, и то.

- А стартовые данные?

- Это тренируется. У меня был прекрасный преподаватель Сергей Яковлевич Ребриков. И у него был в этом плане мощный метод. Он работал в институте уха, горла, носа, изучал и знал, как работает голосовой аппарат. Сейчас все это есть в интернете, можно самому понять, как работают связки, если тебе это нужно. Важно быть увлеченным человеком. Тогда все получится. Ребриков был именно таким: он мог сделать певца из любого человека. Ему было не важно, может он петь на старте или не может. Главное — желание.

- Чудеса...

- Это не чудеса, это физика и магия искусства.

Сейчас

17:08

МИД РФ: Киев признался в подготовке новой провокации в Керченском проливе

16:59

Путин приехал в "Современник", чтобы лично поздравить Волчек

16:30

Последний рейс с клиентами "Жемчужной реки" отправлен из Китая

13:49

Собаководов обязали убирать фекалии своих питомцев

13:22

Роуминг отменен на всей территории России

13:18

Госдума приняла закон о борьбе с фиктивными браками

12:02

Спецназ ФСБ ликвидировал террористов ИГ на Ставрополье

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

МИД РФ: Киев по сути признался в подготовке новой провокации в Керченском проливе

МИД РФ: Киев по сути признался в подготовке новой провокации в Керченском проливе

8 минут назад
Роуминг отменен на всей территории России

Роуминг отменен на всей территории России

3 часа назад
Четыре мумии и костяная нога: в морге столичного онкоцентра обнаружились страшные тайны

Четыре мумии и костяная нога: в морге столичного онкоцентра обнаружились страшные тайны

4 часа назад
Рубль больше не в силах держать удар: дальше - только падение

Рубль больше не в силах держать удар: дальше - только падение

8 часов назад
Виталий Мутко: футбол знает, куда двигаться

Виталий Мутко: футбол знает, куда двигаться

1 час назад
Архитектурный вандализм: 21 историческое здание снесли в Москве в 2018 году

Архитектурный вандализм: 21 историческое здание снесли в Москве в 2018 году

20 минут назад
Куда поедут россияне на Новый год: топ-10 популярных направлений

Куда поедут россияне на Новый год: топ-10 популярных направлений

4 часа назад
Аишу Незаметдинову спасет операция на сердце

Аишу Незаметдинову спасет операция на сердце

3 часа назад
Кокорин порекомендовал всем прочитать "Графа Монте-Кристо"

Кокорин порекомендовал всем прочитать "Графа Монте-Кристо"

3 часа назад
Спустя 8 лет Дума запретила контактные зоопарки и собачьи бои

Спустя 8 лет Дума запретила контактные зоопарки и собачьи бои

3 часа назад
С 1 января 2019 года в России увеличится количество пожаров

С 1 января 2019 года в России увеличится количество пожаров

4 часа назад
Собачников обязали убирать фекалии своих питомцев

Собачников обязали убирать фекалии своих питомцев

3 часа назад
"Чтобы понять оперу, нужно движение души": Иван Кожинов о романсах Чайковского и классической попсе

"Чтобы понять оперу, нужно движение души": Иван Кожинов о романсах Чайковского и классической попсе

1 час назад
Финал уже сегодня: узнай имена победителей

Финал уже сегодня: узнай имена победителей

1 час назад
Какие бизнес-задачи помогут решить интеллектуальные платформы

Какие бизнес-задачи помогут решить интеллектуальные платформы

5 часов назад
Джулиан Дассен исполнит хиты своего отца в Доме музыки

Джулиан Дассен исполнит хиты своего отца в Доме музыки

17.12.2018 12:25
Путин приехал в "Современник", чтобы лично поздравить Волчек

Путин приехал в "Современник", чтобы лично поздравить Волчек

31 минута назад
Вести.net: Google закрывает поисковый проект для Китая

Вести.net: Google закрывает поисковый проект для Китая

31 минута назад
В аэропорту Домодедово приняли на вооружение танковый тягач

В аэропорту Домодедово приняли на вооружение танковый тягач

43 минуты назад
Новая функция Windows обезопасит запуск подозрительных EXE-файлов

Новая функция Windows обезопасит запуск подозрительных EXE-файлов

49 минут назад
Последний рейс с клиентами "Жемчужной реки" отправлен в Москву из Китая

Последний рейс с клиентами "Жемчужной реки" отправлен в Москву из Китая

58 минут назад
В Москве продали дом, где жил профессор Преображенский

В Москве продали дом, где жил профессор Преображенский

1 час назад
Не жизнь, а цирк: главный злодей Голливуда простился с Америкой

Не жизнь, а цирк: главный злодей Голливуда простился с Америкой

1 час назад
Собаки с уникальным чутьем: шалайку представили как новую породу

Собаки с уникальным чутьем: шалайку представили как новую породу

1 час назад
Массовая драка со стрельбой и поножовщиной произошла на АЗС в Симферополе

Массовая драка со стрельбой и поножовщиной произошла на АЗС в Симферополе

1 час назад
За музыку в такси пытаются взимать по 500 рублей

За музыку в такси пытаются взимать по 500 рублей

1 час назад
Кремль попросит губернатора Приморья решить вопрос об "арестованных" косатках и белухах

Кремль попросит губернатора Приморья решить вопрос об "арестованных" косатках и белухах

2 часа назад
Вести.net: процессорная архитектура MIPS стала открытой

Вести.net: процессорная архитектура MIPS стала открытой

2 часа назад
Александр Алаев: не прошедшие лицензирование клубы не смогут носить прежние названия

Александр Алаев: не прошедшие лицензирование клубы не смогут носить прежние названия

2 часа назад
"Убийца Tesla" от Jaguar: старт продаж и цены в России

"Убийца Tesla" от Jaguar: старт продаж и цены в России

2 часа назад
Медведев о критике депутатов: никто из министров не должен бронзоветь

Медведев о критике депутатов: никто из министров не должен бронзоветь

3 часа назад
Террористов изолируют от обычных зеков

Террористов изолируют от обычных зеков

3 часа назад
Психологи выяснили, чем грозит хамство коллег

Психологи выяснили, чем грозит хамство коллег

3 часа назад
Въехавшему в подземный переход водителю автобуса дали четыре года колонии

Въехавшему в подземный переход водителю автобуса дали четыре года колонии

3 часа назад
Госдума приняла закон о борьбе с фиктивными браками

Госдума приняла закон о борьбе с фиктивными браками

3 часа назад
Российский космонавт получил ключ от МКС

Российский космонавт получил ключ от МКС

4 часа назад
Отдохнуть и подлечиться: почему стоит отправиться в Сивас

Отдохнуть и подлечиться: почему стоит отправиться в Сивас

4 часа назад
Мошенники заработали на вредоносных СМС-сообщениях 18 миллионов

Мошенники заработали на вредоносных СМС-сообщениях 18 миллионов

4 часа назад
В подмосковном магазине из-за места в очереди убили покупателя

В подмосковном магазине из-за места в очереди убили покупателя

4 часа назад
"Ой-ё, бабах!": в мурманской гимназии обрушился потолок

"Ой-ё, бабах!": в мурманской гимназии обрушился потолок

4 часа назад
ГАЗ рассказал, вернется ли "Волга" на конвейер

ГАЗ рассказал, вернется ли "Волга" на конвейер

5 часов назад
Дума декриминализировала репосты

Дума декриминализировала репосты

5 часов назад
Спецназ ФСБ ликвидировал террористов ИГ на Ставрополье

Спецназ ФСБ ликвидировал террористов ИГ на Ставрополье

5 часов назад
Сайт Навального "Умное голосование" заблокирован за нарушения со сбором персональных данных

Сайт Навального "Умное голосование" заблокирован за нарушения со сбором персональных данных

5 часов назад
20-летние вандалы отломили "М" на крыше метро "Улица 1905 года"

20-летние вандалы отломили "М" на крыше метро "Улица 1905 года"

6 часов назад
Настоящая или искусственная: какую елку выбрать?

Настоящая или искусственная: какую елку выбрать?

7 часов назад
"С днем рождения!" вместо "С Новым годом!": 1 января на Украине отпразднуют юбилей Бандеры

"С днем рождения!" вместо "С Новым годом!": 1 января на Украине отпразднуют юбилей Бандеры

7 часов назад
Телепортация Маска: под Лос-Анджелесом открыт скоростной тоннель

Телепортация Маска: под Лос-Анджелесом открыт скоростной тоннель

7 часов назад
28 ньютонов: Роскачество определило силу сборки конструкторов

28 ньютонов: Роскачество определило силу сборки конструкторов

9 часов назад
Екатерина Семенчук - о новогоднем концерте и любимых партиях

Екатерина Семенчук - о новогоднем концерте и любимых партиях

17.12.2018 22:50
"Тайны следствия" продолжаются: в новом сезоне зрителей ждет немало сюрпризов

"Тайны следствия" продолжаются: в новом сезоне зрителей ждет немало сюрпризов

17.12.2018 18:20
"Волшебная мельница Сампо": магии будет много

"Волшебная мельница Сампо": магии будет много

17.12.2018 12:22