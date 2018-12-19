Собаки с уникальным чутьем: шалайку представили как новую породу

В Шереметьеве показали новшество в системе безопасности — точнее, новичков этой системы. Их главная особенность — покладистый нрав и особая чувствительность к запахам. Речь о новой породе собак, которая получила официальное признание. Это собака Сулимова — гибрид шакала и лайки, которую ласково прозвали шалайкой.

Породную группу с уникальным чутьем специально вывели для поиска взрывчатых веществ больше 40 лет назад. И вот сегодня после многолетних исследований ее, наконец, внесли в реестр Кинологической федерации.

Работать шалайки могут и в жару, и в холод. Биологи признались, что самым сложным было приучить собаку к человеку: гены недоверчивого дикого животного долго давали о себе знать.