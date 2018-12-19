Новости Спорт

Все видео этой рубрики
19 декабря 201816:33

Россиянин Сироткин может стать резервным пилотом Ferrari

EPA

Бывший пилот британской команды Williams Сергей Сироткин, дебютировавший в прошедшем сезоне в "Формуле-1", планирует стать резервным гонщиком Ferrari. В настоящий момент он ведет переговоры с представителями итальянской команды.

Как сообщает "Спорт-экспресс", если стороны договорятся, Сироткин в следующем сезоне станет работать на симуляторе Ferrari. Напомним, что в прошлом чемпионате этим занимался еще один россиянин Даниил Квят.

Также стало известно, что Сироткин в следующем сезоне может выступить в гонках на выносливость WEC в составе российской команды SMP Racing в категории LMP1.

Сейчас

17:08

МИД РФ: Киев признался в подготовке новой провокации в Керченском проливе

16:59

Путин приехал в "Современник", чтобы лично поздравить Волчек

16:30

Последний рейс с клиентами "Жемчужной реки" отправлен из Китая

13:49

Собаководов обязали убирать фекалии своих питомцев

13:22

Роуминг отменен на всей территории России

13:18

Госдума приняла закон о борьбе с фиктивными браками

12:02

Спецназ ФСБ ликвидировал террористов ИГ на Ставрополье

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

МИД РФ: Киев по сути признался в подготовке новой провокации в Керченском проливе

МИД РФ: Киев по сути признался в подготовке новой провокации в Керченском проливе

7 минут назад
Роуминг отменен на всей территории России

Роуминг отменен на всей территории России

3 часа назад
Четыре мумии и костяная нога: в морге столичного онкоцентра обнаружились страшные тайны

Четыре мумии и костяная нога: в морге столичного онкоцентра обнаружились страшные тайны

4 часа назад
Рубль больше не в силах держать удар: дальше - только падение

Рубль больше не в силах держать удар: дальше - только падение

8 часов назад
Виталий Мутко: футбол знает, куда двигаться

Виталий Мутко: футбол знает, куда двигаться

1 час назад
Архитектурный вандализм: 21 историческое здание снесли в Москве в 2018 году

Архитектурный вандализм: 21 историческое здание снесли в Москве в 2018 году

20 минут назад
Куда поедут россияне на Новый год: топ-10 популярных направлений

Куда поедут россияне на Новый год: топ-10 популярных направлений

4 часа назад
Аишу Незаметдинову спасет операция на сердце

Аишу Незаметдинову спасет операция на сердце

3 часа назад
Кокорин порекомендовал всем прочитать "Графа Монте-Кристо"

Кокорин порекомендовал всем прочитать "Графа Монте-Кристо"

3 часа назад
Спустя 8 лет Дума запретила контактные зоопарки и собачьи бои

Спустя 8 лет Дума запретила контактные зоопарки и собачьи бои

3 часа назад
С 1 января 2019 года в России увеличится количество пожаров

С 1 января 2019 года в России увеличится количество пожаров

4 часа назад
Собачников обязали убирать фекалии своих питомцев

Собачников обязали убирать фекалии своих питомцев

3 часа назад
"Чтобы понять оперу, нужно движение души": Иван Кожинов о романсах Чайковского и классической попсе

"Чтобы понять оперу, нужно движение души": Иван Кожинов о романсах Чайковского и классической попсе

1 час назад
Финал уже сегодня: узнай имена победителей

Финал уже сегодня: узнай имена победителей

1 час назад
Какие бизнес-задачи помогут решить интеллектуальные платформы

Какие бизнес-задачи помогут решить интеллектуальные платформы

5 часов назад
Джулиан Дассен исполнит хиты своего отца в Доме музыки

Джулиан Дассен исполнит хиты своего отца в Доме музыки

17.12.2018 12:25
Путин приехал в "Современник", чтобы лично поздравить Волчек

Путин приехал в "Современник", чтобы лично поздравить Волчек

31 минута назад
Вести.net: Google закрывает поисковый проект для Китая

Вести.net: Google закрывает поисковый проект для Китая

31 минута назад
В аэропорту Домодедово приняли на вооружение танковый тягач

В аэропорту Домодедово приняли на вооружение танковый тягач

43 минуты назад
Новая функция Windows обезопасит запуск подозрительных EXE-файлов

Новая функция Windows обезопасит запуск подозрительных EXE-файлов

49 минут назад
Последний рейс с клиентами "Жемчужной реки" отправлен в Москву из Китая

Последний рейс с клиентами "Жемчужной реки" отправлен в Москву из Китая

58 минут назад
В Москве продали дом, где жил профессор Преображенский

В Москве продали дом, где жил профессор Преображенский

1 час назад
Не жизнь, а цирк: главный злодей Голливуда простился с Америкой

Не жизнь, а цирк: главный злодей Голливуда простился с Америкой

1 час назад
Собаки с уникальным чутьем: шалайку представили как новую породу

Собаки с уникальным чутьем: шалайку представили как новую породу

1 час назад
Массовая драка со стрельбой и поножовщиной произошла на АЗС в Симферополе

Массовая драка со стрельбой и поножовщиной произошла на АЗС в Симферополе

1 час назад
За музыку в такси пытаются взимать по 500 рублей

За музыку в такси пытаются взимать по 500 рублей

1 час назад
Кремль попросит губернатора Приморья решить вопрос об "арестованных" косатках и белухах

Кремль попросит губернатора Приморья решить вопрос об "арестованных" косатках и белухах

2 часа назад
Вести.net: процессорная архитектура MIPS стала открытой

Вести.net: процессорная архитектура MIPS стала открытой

2 часа назад
Александр Алаев: не прошедшие лицензирование клубы не смогут носить прежние названия

Александр Алаев: не прошедшие лицензирование клубы не смогут носить прежние названия

2 часа назад
"Убийца Tesla" от Jaguar: старт продаж и цены в России

"Убийца Tesla" от Jaguar: старт продаж и цены в России

2 часа назад
Медведев о критике депутатов: никто из министров не должен бронзоветь

Медведев о критике депутатов: никто из министров не должен бронзоветь

3 часа назад
Террористов изолируют от обычных зеков

Террористов изолируют от обычных зеков

3 часа назад
Психологи выяснили, чем грозит хамство коллег

Психологи выяснили, чем грозит хамство коллег

3 часа назад
Въехавшему в подземный переход водителю автобуса дали четыре года колонии

Въехавшему в подземный переход водителю автобуса дали четыре года колонии

3 часа назад
Госдума приняла закон о борьбе с фиктивными браками

Госдума приняла закон о борьбе с фиктивными браками

3 часа назад
Российский космонавт получил ключ от МКС

Российский космонавт получил ключ от МКС

4 часа назад
Отдохнуть и подлечиться: почему стоит отправиться в Сивас

Отдохнуть и подлечиться: почему стоит отправиться в Сивас

4 часа назад
Мошенники заработали на вредоносных СМС-сообщениях 18 миллионов

Мошенники заработали на вредоносных СМС-сообщениях 18 миллионов

4 часа назад
В подмосковном магазине из-за места в очереди убили покупателя

В подмосковном магазине из-за места в очереди убили покупателя

4 часа назад
"Ой-ё, бабах!": в мурманской гимназии обрушился потолок

"Ой-ё, бабах!": в мурманской гимназии обрушился потолок

4 часа назад
ГАЗ рассказал, вернется ли "Волга" на конвейер

ГАЗ рассказал, вернется ли "Волга" на конвейер

5 часов назад
Дума декриминализировала репосты

Дума декриминализировала репосты

5 часов назад
Спецназ ФСБ ликвидировал террористов ИГ на Ставрополье

Спецназ ФСБ ликвидировал террористов ИГ на Ставрополье

5 часов назад
Сайт Навального "Умное голосование" заблокирован за нарушения со сбором персональных данных

Сайт Навального "Умное голосование" заблокирован за нарушения со сбором персональных данных

5 часов назад
20-летние вандалы отломили "М" на крыше метро "Улица 1905 года"

20-летние вандалы отломили "М" на крыше метро "Улица 1905 года"

6 часов назад
Настоящая или искусственная: какую елку выбрать?

Настоящая или искусственная: какую елку выбрать?

7 часов назад
"С днем рождения!" вместо "С Новым годом!": 1 января на Украине отпразднуют юбилей Бандеры

"С днем рождения!" вместо "С Новым годом!": 1 января на Украине отпразднуют юбилей Бандеры

7 часов назад
Телепортация Маска: под Лос-Анджелесом открыт скоростной тоннель

Телепортация Маска: под Лос-Анджелесом открыт скоростной тоннель

7 часов назад
28 ньютонов: Роскачество определило силу сборки конструкторов

28 ньютонов: Роскачество определило силу сборки конструкторов

9 часов назад
Екатерина Семенчук - о новогоднем концерте и любимых партиях

Екатерина Семенчук - о новогоднем концерте и любимых партиях

17.12.2018 22:50
"Тайны следствия" продолжаются: в новом сезоне зрителей ждет немало сюрпризов

"Тайны следствия" продолжаются: в новом сезоне зрителей ждет немало сюрпризов

17.12.2018 18:20
"Волшебная мельница Сампо": магии будет много

"Волшебная мельница Сампо": магии будет много

17.12.2018 12:22