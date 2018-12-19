Убийство Андрея Карлова: российские следователи изучат обвинения турецкой прокуратуры

Турецкая прокуратура завершила расследование убийства российского посла в Турции Андрея Карлова. Сейчас обвинительное заключение изучают российские следователи. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что в Москве надеются, что все причастные к преступлению лица будут выявлены и понесут заслуженное наказание.

Министерство иностранных дел России и российское посольство в Турции держат данный вопрос на постоянном контроле, заверила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге в Москве. Телеканал "Россия 24" транслировал брифинг официального представителя МИД России в прямом эфире.

Обвинительное заключение по делу об убийстве Карлова в суд турецкая прокуратура передала в конце ноября. Судебный процесс начнется 8 января 2019 года.

Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Полицейский Мевлют Мерт Алтынташ несколько раз выстрелил в российского дипломата. По некоторым данным, убийца российского посла был связан с живущим в США исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом. Анкара обвиняет Гюля в попытке госпереворота 15 июля 2016 года, который сорвался в том числе потому, что о нем турецкую сторону заранее предупредила Россия.

Убийство Карлова было квалифицировано как теракт. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма".

Послу Андрею Карлову было присвоено звание Героя России. Посмертно.