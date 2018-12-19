Стал известен состав сборной России на лыжную многодневку "Тур де Ски"

Федерация лыжных гонок России опубликовала на официальном сайте организации состав женской и мужской национальных команд на знаменитую многодневку "Тур де Ски", которая пройдет с 29 декабря 2018 года по 6 января 2019 года в Италии, Швейцарии и Германии.

В женскую команду попали Юлия Белорукова, Наталья Непряева, Анастасия Седова, Анна Нечаевская, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина и Елена Соболева.

За мужскую сборную России выступят Александр Большунов, Сергей Устюгов, Денис Спицов, Андрей Мельниченко, Андрей Собакарев, Глеб Ретивых, Евгений Белов, Максим Вылегжанин и Андрей Ларьков​​​.

Кроме того, в состав обеих команд включат лидеров Континентального кубка.